Alcool et médicaments ne font pas bon ménage : des coups et une rébellion reprochée à Serge

Le 26 avril 2020, à Ransart, la police locale est appelée à intervenir au domicile du couple formé par Serge et sa compagne. L'intervention policière semble urgente et plus que nécessaire puisque des cris sont entendus en arrière-fond. Une fois sur place, les agents sont accueillis par Serge, torse nu contre une barrière avec un petit sourire narquois. La suite de la scène part totalement en vrille, avec un homme dans une "vraie furie", estime la substitute Cottin. Invité à quitter les lieux suite à une violente dispute, Serge embarque une manne avec des affaires. Une fois au rez-de-chaussée, ce dernier aurait porté un coup à la nuque de sa compagne de l'époque. "Ce n'est pas un coup, mais je l'ai plutôt saisie comme pour lui dire "tu vois à quoi on arrive avec ces conneries"", précise le prévenu.



Le second acte de la scène n'est nullement contesté par Serge, auteur d'une rébellion sur deux policiers. Même si l'homme rejette, en partie, la faute sur les agents. "Ils m'ont attaqué. Le premier policier m'a pris à la gorge. J'ai retiré sa prise et le second a sorti sa matraque télescopique. Oui, je ne peux pas contester puisque j'ai réagi avec violence", admet enfin Serge. Ce dernier confirme avoir été, le jour des faits à 11h du matin, influencé par la consommation d'une bière mélangée à des médicaments.



Le parquet, qui considère que le prévenu a adopté un comportement inadéquat, requiert des conditions probatoires pour permettre la mise en place d'un suivi pour la consommation d'alcool. La défense plaide une peine de travail ou une peine de probation autonome pour la rébellion. Par contre, pour la scène de coups sur la compagne, c'est un acquittement qui est sollicité. "La victime ne dit pas du tout qu'il l'a frappé, mais elle dit qu'il l'a attrapé violemment à la nuque", nuance la défense.



Jugement dans un mois.