Courcelles : le CPAS inaugure ses nouveaux logements d'urgence

C'est par la pose d'une plaque officielle sur le bâtiment remis à neuf que le CPAS de Courcelles a marqué le coup lors de l'inauguration de nouveaux logements d'urgence.

Ces nouveaux logements d'urgence ont pu voir le jour grâce à un appel à projets "Innovation sociale dans la lutte contre la pauvreté et logements d’urgence". Une subvention a donc été octroyée afin de financer la rénovation d’un immeuble situé à la rue de la Source pour y créer un logement d’urgence communautaire de trois chambres à destination d’hommes isolés.

Pour rappel, en janvier 2019, le CPAS a répondu à l’appel à projets de la Loterie Nationale et a finalement reçu un subside d’une valeur de 60.000 €, réparti comme suit : 50.000 € pour les travaux de rénovation et 10.000 € pour l’équipement du logement. Le coût des travaux est de 120.000 € TVAC. Grâce au soutien financier de la Loterie Nationale, ce beau projet social a pu voir le jour.

Les premiers locataires vont rapidement pouvoir intégrer les lieux. Au sein d’un logement d’urgence, la convention d’occupation est conclue pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois.

Le CPAS de Courcelles a décidé de solliciter une dérogation en vue d'élargir le public cible. "Il nous semble, en effet, opportun de pouvoir offrir une solution de logement d'urgence à un public plus large. L'accompagnement est bien évidemment essentiel à tous les publics usagers des logements d'urgence. Cette dérogation a récemment été acceptée."

Des travaux ont été réalisés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment, à savoir :

Remplacement du carrelage existant

Rénovation des deux salles de bain

Remplacement des deux escaliers, des menuiseries extérieures, du mobilier de cuisine et des électroménagers

Création d'une buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge

L'installation d'une nouvelle installation de chauffage central au gaz et d'un boiler

L'installation d'une nouvelle centrale de détection incendie

Une nouvelle installation électrique

Le resserrage de la toiture et la réalisation de cloisons en vue de la création d'une troisième chambre dans les combles

La pose d'une citerne au gaz

La rénovation des façades

En plus des communs, l’immeuble contient 3 parties privatives.

Aurore Goossens, Présidente du CPAS de Courcelles : "Après trois années de travaux, nous sommes heureux de pouvoir inaugurer ce beau projet institué au début de la législature. Ces trois nouveaux logements, en complément de la dizaine de logements que le CPAS gère déjà sur le territoire courcellois, permettront de répondre au mieux à l'urgence sociale qui s'est davantage accentuée avec les multiples crises traversées."

Et Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre de Courcelles de poursuivre : "En ces temps particulièrement difficiles, la multiplication de logements d'urgence répond à une demande sans cesse croissante de personnes qui se retrouvent dans une situation de précarité. Je me réjouis de cette nouvelle offre d'accueil ; un logement décent de qualité où chacun pourra se poser et bénéficier d'un accompagnement professionnel. Je félicite Madame Goossens, la Présidente, ainsi que toute l'équipe du CPAS, qui ont mené ce beau projet à son terme."