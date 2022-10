Le jardin mémoriel aux victimes de Marc Dutroux se pare de blanc

La maison de l'horreur de Marc Dutroux, à Marcinelle, a été abattue cet été. Depuis, des travaux sont en cours pour aménager cet espace et en faire un signal d'espoir et de résilience: un jardin suspendu, en hommage à la mémoire des victimes du "monstres".

"Entre terre et ciel", le nom choisi par les parents des victimes, éclairera le quartier avec de la végétation qui fleurit toute l'année, et des somptueux murs blancs - comme la pureté et l'innocence - encadreront le lieu mémoriel.

Depuis peu, on peut voir que le trou béant laissé par l'abattage de la maison et du garage attenant ont commencé à se parer, justement, de ces briques blanches.

Visuellement, on se rapproche donc de plus en plus du projet final, annoncé pour fin 2023. Pour rappel, un accès au sous-sol, où les petites étaient gardées prisonnières, sera conservé à la demande des parents, au cas où l'autorité judiciaire se repencherait sur cet horrible dossier qui a marqué un pays et plusieurs générations.