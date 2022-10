Plus de 160 appels au 101: un couple devant la justice pour harcèlement

Ce n'est pas la première fois qu'un comportement similaire à celui adopté par Patrice et Jacqueline entraîne une citation à comparaître devant la justice. Par le passé, il y a notamment eu un homme qui se faisait passer pour Dark Vador et qui n'arrêtait pas d'occuper les lignes de secours. Si ces histoires prêtent à sourire, il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une infraction pénale et qui peut mettre en danger la vie de n'importe qui, qui a besoin d'une intervention médicale ou autre.

Dans ce dossier, il est question de plus d'une centaine d'appels passés à la police, via la ligne 101, entre janvier 2019 et janvier 2021. « Il s'agissait d'appels où le requérant ne parlait pas ou les services de secours entendaient des cris », précise le substitut Signor. Lors d'une soirée, en l'espace de quelques minutes, Patrice a appelé à trois reprises la police. Le 2 janvier 2021, ce dernier a jugé utile d'occuper la ligne téléphonique pour... présenter ses vœux. À deux reprises, la police est intervenue au domicile conjugal à Pont-à-Celles pour raisonner les deux personnes. « À chaque fois, le mari était ivre et son épouse sous influence de la boisson. L'homme se montrait même agressif et grossier envers les forces de l'ordre », ajoute le parquet.



Face à la justice, cette semaine, Patrice ne nie pas être l'auteur de ce harcèlement téléphonique. Jacqueline, elle, demande son acquittement, estimant ne pas être responsable des appels de son mari. Pour le parquet, la juste sanction serait une peine de 3 mois de prison, avec une amende.



Me Cloet, à la défense, confirme la demande d'acquittement pour Jacqueline, affirmant qu'aucun élément dans le dossier n'incrimine sa cliente. Pour le mari, c'est autre chose. Patrice aurait agi de la sorte à cause d'une dépression provoquée par le confinement sanitaire. « Son échappatoire était ces appels intempestifs au 101 », souligne l'avocat. Une suspension du prononcé est plaidée pour Patrice, qui semble avoir cessé son comportement harcelant.



Jugement le 21 novembre.