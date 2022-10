Charleroi: des séances de ciné adaptées à tous les handicaps

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

"Yuku et la fleur de l'Himalaya" sera projeté avec un volume sonore réduit, dans une ambiance sans obscurité, accessible aux PMR et avec la présence de bénévoles. Alternative21 veut offrir aux familles dont l'enfant est porteur d'une déficience du comportement des séances réellement inclusives au Quai 10.

Le cinéma est un loisir culturel souvent classé comme un des plus recherchés. Aller voir un classique qui a marqué une génération, un documentaire qui invite à la réflexion, un blockbuster bourré d'action, une comédie romantique est monnaie courante pour de nombreuses personnes... Pourtant, ce loisir est souvent inaccessible à celles et ceux qui portent une déficience de comportement, ou par extension à leurs parents le cas échéant.

C'est la raison pour laquelle l'asbl Alternative 21 s'associe au Quai 10, cette saison encore, pour proposer des séances inclusives. "Des séances bienveillante et accueillante qui feront la part belle aux dessins animés pour passer un chouette moment en famille", indique. "L'objectif de l'événement est de proposer une séance où les conditions sont adaptées à tous.tes, où on peut applaudir à contretemps, rire ou crier, bouger !"

Pour cela, toute une série de conditions spécifiques sont prévues: accessibilité PMR, lumière tamisée mais pas d'obscurité, volume sonore adapté (casques d'atténuation du bruit à disposition en sus), présence dans la salle de bénévoles pour aider, et un tarif abordable (6,50€).

C'est le dessin animé "Yuku et la fleur de l'Himalaya" qui est proposé pour trois séances dans les prochains mois. Accessible dès 5 ans, le film raconte le périple de Yuku qui veut ramener une "Fleur de l'Himalaya" à sa grand-mère, à travers une forêt enchantée, la prairies aux corbeaux cruels, le domaine des rats ou le pont de la peur. Son parcours est ponctué de musique et de chansons, et surtout de nombreux nouveaux amis.

Le 6 novembre 2022, le 5 mars 2023 et le 15 mai 2023, des séances sont prévues au Quai 10 Côté Parc (rue de Montigny, 6000 Charleroi). Un accueil "café" sera proposé à 9h30, avec début du film à 10h30. Le bar sera ouvert pendant et après le film.