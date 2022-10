Charleroi: un homme soupçonné d'instaurer un climat de peur dans son immeuble

Si Anatole s’est présenté ce mardi matin devant la justice carolo, c’est parce qu’il a formé opposition à un jugement par défaut prononcé le 7 décembre dernier le condamnant à 18 mois de prison. Car selon le tribunal correctionnel et le parquet, Anatole a été l’auteur d’une scène de coups et blessures et de menaces verbales envers une voisine occupant le même immeuble que lui, à Couillet.

Le 18 juin 2019, la personne malvoyante nie être l'auteur de coups sur le fils de sa voisine. Anatole se revendique même être la victime de la scène. "J'ai voulu prendre une photo de ma plateforme endommagée par les voisins. Ces derniers sont intervenus. La femme a fait appel à son mari, qui m'a frappé, et le fils est également intervenu. Le père lui a dit qu'il pouvait faire de même "puisque j'étais noir de peau et que cela ne se verrait pas". J'ai simplement essayé de me protéger", explique-t-il.

Une menace de couper la tête à la machette

Une semaine plus tard, nouvelle intervention policière dans le même immeuble. Là, la voisine se plaint d’avoir été menacée par Anatole. Selon la version de la victime, ce dernier l’aurait menacé de "lui couper la tête avec une machette", sous les yeux de ses enfants. Entendu, Anatole conteste également la prévention, évoquant peut-être une menace de faire venir les huissiers pour un loyer impayé, sans plus. Sans surprise, c’est un acquittement qui est plaidé de la bouche de Me Pouossi, avocate de l’opposant.

Sans surprise non plus, le parquet requiert la confirmation du jugement. La substitute Cottin n'a pas manqué d'épingler l'attitude dérangeante d'Anatole, à l'audience et dans la vie quotidienne au sein de l'immeuble. "Il y a un problème de consommation d'alcool, sans oublier que le prévenu crie, frappe au mur et écoute aux portes. Il instaure un climat de peur dans le bâtiment. Des voisins sont témoins des faits reprochés. Mais aujourd'hui, je suis interpellée, car il n'y a pas la moindre remise en question du prévenu." Jugement le 22 novembre.