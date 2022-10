Pont-à-Celles : une soirée frissons garantis

Pour Halloween de nombreuses activités sont spécialement mises en place. Saisissant l'occasion, le Centre culturel de Pont-à-Celles propose une soirée spéciale avec des courts-métrages. Les projection des films seront suivis d'une soirée également sur le thème d'Halloween animée par DJ Delincuente.

Afin de proposer une soirée toute spéciale, l'équipe du Centre culturel a soigné la programmation et pensé à tous.

Un hommage sera également rendu au "cinéaste de l'absurde" Jean-Jacques Rousseau renversé par une voiture, le 15 juillet 2014, vers 22h30, sur un trottoir de la place des Trieux à Courcelles. Le film choisit est "La revanche du sacristain cannibale" . Ce court-métrage de 40 minutes a été tourné à Obaix. Pour en parler, des acteurs seront présents et évoqueront des souvenirs du tournage. "En tant que Centre culturel nous souhaitons non seulement mettre en avant une production locale mais également un patrimoine", explique Benoît Bastin, animateur.

©D.R.

Le deuxième film à la particularité d'être un film d'étudiant. D'une durée de 2 minutes, "Aigre Doux" de Massimo Pane, qui sera présent, propose un film avec une voix off en allemand qui nous emmène dans des chemins sinueux...le cerveau! "C'est un film qui offre une bande son sur laquelle des images ont été posées. Un gros travail a été réalisé sur la lumière."

Le troisième et dernier film est "Sweet Mary, where did you go ?" de Michaël Kratchovil.

Ce film aux allures de série B raconte l'histoire d'un bagnard évadé, perdu dans l’Australie de 1803 qui rencontre deux voyageurs temporels immortels venus de notre futur, au cours d’un voyage initiatique pour comprendre la mortalité par procuration.

"Nous avons souhaité proposer des films d'ici d'ailleurs, le premier est très local et le dernier vient de l'autre côté du monde. Avec le film de Massimo Pane nous avons voulu donner l'envie aux jeunes de faire aussi des films. Nous réservons quelques surprises que nous dévoilerons lors de la soirée."