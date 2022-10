Pris en flag, il se débarrasse d'un paquet bleu: sursis simple

L. C.

L'homme, débarqué d'Algérie sans le moindre papier (et donc en séjour illégal sur le territoire) et âgé de 22 ans, a été pris en flagrant délit par la police le 22 août dernier dans un parc de Marchienne-au-Pont.

Peu après 21h, Sofiane a adopté un comportement suspect à la vue des policiers, s'est mis à courir en jetant un paquet bleu à la vue des policiers. Après vérification du contenu du paquet bleu, on comprend mieux la soudaine réaction du jeune homme: douze boulettes de cocaïne et huit boulettes d'héroïne conditionnées pour être vendues ont été découvertes.



Alors qu'il contestait les faits dans un premier temps, Sofiane est finalement revenu vers de meilleures intentions en admettant, devant le juge d'instruction, la vente de ces marchandises depuis une semaine. « J'ai commencé à vendre pour me nourrir. Je ne consomme aucun de ces produits », expliquait le prévenu face à la justice.



Comme requis par la défense, la clémence a été octroyée au jeune prévenu ce jeudi après-midi. Sofiane a écopé de 18 mois de prison, avec un sursis simple de 5 ans.