Charleroi: un bon millier de visiteurs au festival de la transition "Outre-mondes" Le festival de la transition Outre Mondes s'est tenu durant plusieurs jours à l'Eden. Les visiteurs y ont fait le plein de bonnes idées. Thomas LEODET ©D.R.

Un festival particulier s'est tenu à l'Eden et s'est clôturé le week-end dernier, fédérant un peu plus de mille visiteurs. Baptisé Outre Mondes, il a ouvert la porte aux idées et aux réflexions à travers des thématiques visant le développement urbain, l'économie politique, l'inclusion et bien évidemment l'écologie en toile de fond. "En 2018, nous avions émis l'idée de rassembler des acteurs carolos autour...