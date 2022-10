De nouveau condamné, Nicolas obtient un sursis probatoire

Déjà condamné par le passé pour la détention de fichiers pédopornographiques, Nicolas a recommencé son comportement pour le moins malsain et interpellant.

L'homme est passé des sites pornographiques aux sites montrant des violences sexuelles exercées sur des mineurs. « Il dit ne pas avoir d'attirance pour ce type de fichiers, mais il reconnaît avoir cherché après ces fichiers à plusieurs reprises et de manière impulsive », soulignait le substitut Bury, interpellé par le comportement de Nicolas. « Et aussitôt relâché, aussitôt il recommence. Il n'a pas respecté ses mesures alternatives puisqu'on l'a retrouvé avec un GSM et qu'il venait de modifier le mot de passe de son compte Facebook. Ce qui lui était interdit. »



Pour toutes ces raisons, le parquet avait souhaité « marquer le coup » contre le prévenu. Comme plaidé par la défense, Nicolas a obtenu un sursis probatoire de 5 ans avec une peine d'un an de prison. Ce dernier devra, notamment, mener à son terme un suivi thérapeutique pour les auteurs d'infraction à caractère sexuel pour éloigner tout risque de récidive, jugé « élevé » selon un rapport d'expertise.