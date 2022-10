Pas de bus ni métro à Charleroi: "nous, les chauffeurs, sommes dans la rue pour protester contre les prix de l'énergie"

Depuis jeudi dernier, jour d'arrêt matinal contre les prix de l'énergie, les employés et ouvrier du TEC Charleroi sont en arrêt de travail. Le dépôt Genson de Montignies-sur-Sambre est à l'arrêt depuis lors. Ce week-end et ce lundi, les dépôts d'Anderlues, Nalinnes et Jumet les ont rejoint. Bloqués au niveau des dépôts, les bus et métros ne roulent pas.

Le motif de l'arrêt de travail, non initié par les syndicats, est une réaction contre les hausses des prix des énergies et du coût de la vie en général. Et non le TEC lui-même, "c'est globalement une bonne entreprise", nous indique Christophe, chauffeur de bus depuis cinq ans. "Non, nous sommes en arrêt parce que tout devient impayable, tout le monde en a marre mais personne ne fait rien."

Avec ses collègues, ils ont dont d'initiative bloqué les dépôts de la région, et se sont rencontrés à Charleroi pour se montrer, organiser des barrages filtrants et essayer de rallier le soutien du reste de la population. "Même avec deux salaires, on a du mal à payer notre énergie, notre loyer et notre nourriture. Quand on est payé le 10 du mois, deux jours après il reste quelques cacahuètes. On n'ose même pas allumer le chauffage, on va consommer moins que les années précédentes en payant beaucoup plus",nous indiquait-on à Genson, ce lundi matin. "Et que dire des pensionnés, qui ont travaillé toute leur vie? On voit nos parents ne pas réussir à boucler leur mois sur leur retraite."

©van Kasteel (action sur le boulevard Tirou)

L'objectif assumé est de perturber la vie courante. Pas pour le plaisir d'embêter le monde, mais pour marquer le coup. "On est assez visibles, puisque si on s'arrête, les bus ne roulent pas. Mais on invite tout le monde à se joindre à nous. Il faut faire comprendre à nos dirigeants qu'on n'en peut plus et qu'il faut faire quelque chose. Ca ne se règlera pas d'un coup, bien sûr, mais ce n'est pas avec leurs quelques centaines d'euros qu'on va réussir à passer le cap. Et on s'inquiète que 2023 soit encore bien pire que ce qu'on voit pour l'instant", glisse un autre chauffeur qui a préféré demander l'anonymat.

©van Kasteel (le dépôt Genson bloqué)

D'après eux, leur mouvement est suivi par près de 600 travailleurs du TEC, dans les quatre dépôts de la région. "Mais on veut que ce soit tout le secteur, tout le secteur privé. C'est bien beau d'organiser une grève nationale le 9 novembre, mais ça ne suffira pas. Il y a du ras-le-bol, oui, mais aussi l'envie de faire bouger les choses. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on se la coule douce. Depuis jeudi, on ne sera pas payé. Le mois prochain va être difficile, mais on espère que ça vaut le coût."

Alors que le mouvement d'humeur n'est pas à l'initiative des syndicats, à la CGSP on comprend la grève et on reste malgré tout aux côtés des travailleurs. "Ce n'est pas à notre initiative que la grève a été lancée. Nous avons bien entendu discuté avec les travailleurs pour en connaître les raisons. Il faut comprendre que les travailleurs sont pris à la gorge et sont confrontés à des hausses jamais vues. Si le public est incommodé par cette grève il faut savoir que c'est une situation très grave que vivent, comme beaucoup de gens, le personnel du TEC. Ils lancent un cri de désespoir. Ils sont au point d'accepter de perdre de l'argent malgré leurs difficultés. S'il y a 6 jours de grève, ce sont 6 jours pour lesquels ils ne seront pas payés", explique Serge Delchambre permanent CGSP.