Ils veulent recruter pour proposer des services digitaux (consultance, développement de logiciels, infrastructure et cloud) avec une équipe locale et de proximité.

Le groupe IT "NRB" s'installe à Charleroi et va créer 100 emplois dans les cinq prochaines années

NRB, groupe belge de près de 3.300 collaboratrices et collaborateurs, s'est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises pour la transformation digitale. Il propose des services informatiques (consultance, développement, infrastructure et cloud). Sa filiale Afelio a installé 12 personnes à A6K, dans le centre-ville de Charleroi, récemment. L'objectif est de recruter près de 100 personnes dans les cinq prochaines années, pour implanter le groupe sur le sol carolo et proposer un service "de proximité" aux entreprises environnantes qui font appel aux services de NRB.

Des partenariats ont été noués avec le Forem, Technofutur, l'ULB et BeCode pour trouver les profils nécessaires, via des formations et remises à l'emploi de personnes aujourd'hui peu qualifiées. Dix personnes sont déjà concernées par le projet. "Charleroi connaît une profonde redynamisation depuis quelques années, tant au niveau urbain que sur le plan social et économique", expliquait Pascal Laffineur, CEO du groupe NRB, lors d'une conférence "In Digital We Trust" la semaine dernière, à laquelle participaient le bourgmestre Paul Magnette, le secrétaire d'Etat à la relance Thomas Dermine et le secrétaire d'Etat à la digitalisation Mathieu Michel. "De gros investissements y sont réalisés et tous les acteurs économiques, tant du secteur privé que public, auront besoin d'un partenaire fort pour développer leurs solutions informatiques. C'est ce rôle que le groupe NRB est prêt à jouer, avec l'envie de s'ancrer réellement sur le territoire carolo."

NRB veut doubler son chiffre d'affaires, et pour cela compte cibler les soins de santé, les biotech et l'industrie. Soit les secteurs développés notamment à A6K et dans les environs de Charleroi.

