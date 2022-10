Son épouse couverte d'hématomes sur le corps : Ion reconnaît quatre claques

Après l'audience de ce vendredi matin, il est difficile de dire si Ion a bel et bien pris conscience de la gravité de sa réaction violente le 22 juillet 2020, au domicile conjugal de Marcinelle. Condamné une première fois, par défaut, à 15 mois de prison pour une scène de coups et blessures volontaires sur son épouse, l'homme de 30 ans a formé opposition au jugement et espère obtenir une mesure de faveur grâce à l'opposition.

Selon lui, la victime a reçu quatre claques le jour des faits. « Elle n'avait plus d'attention envers moi et j'ai découvert qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie », se défend l'opposant.

« Ça, ce sont des claques ? »

Compte tenu des explications fournies par le prévenu, le tribunal a été interpellé et a décidé de montrer les photos présentes dans le dossier. Ces dernières montrent notamment le dos de la pauvre épouse rempli d'hématomes. « Ça, ce sont quatre claques ? », s'insurge la présidente du tribunal. « Oui, oui », insiste Ion. Pour le parquet, nul doute que le père de famille (qui a frappé la victime sous les yeux des enfants du couple) minimise très clairement son attitude violente. Le substitut Bury insiste et pointe du doigt la mentalité du prévenu, contraire aux valeurs de notre société actuelle. « Il a notamment dit qu'il pouvait frapper, mais pas trop fort, car ce n'est pas un homme. Selon ses dires, ce serait même de la faute de la victime, qui respecte rarement son homme. C'est en fait une chose soumise et ce n'est pas du tout conforme à notre société. »

La confirmation du jugement est requise, sans s'opposer au sursis simple plaidé par la défense puisque Ion ne s'est plus fait connaître depuis les faits.

Jugement le 25 novembre prochain.