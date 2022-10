Accueil Régions Charleroi Charleroi: "Azulado vibes", le voyage musical intérieur de Laura Curado Laura Curado, qui a participé à The Voice Belgique, sort son premier EP, un mélange de soul, d’electro et de bien d’autres influences. Thomas LEODET

C'est en 2017 que les spectateurs de l'émission The Voice Belgique découvrent le visage et la voix de Laura Curado, sociologue de formation, enseignante et passionnée de musique depuis l'enfance. À l'âge de dix ans déjà, ses répétiteurs la repèrent et lui confient une place de choix dans les chorales auxquelles elle participe. Son oreille artistique s'enrichit grâce à 10 ans de formation au piano en académie et aux rythmes du fado de ses racines portugaises, mais aussi du RnB des années 2000. La jeune femme...