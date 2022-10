Couillet : les grévistes du TEC tentent d’allier les travailleurs de Tibi à leur cause

Les travailleurs du TEC encore en grève ce mardi étaient quelques uns à avoir mis en place un piquet de grève tôt matin devant les installations de Tibi à Couillet. Par cette action, les camions de récoltes n’ont pu sortir de l’enceinte.

La grève est prévue jusque mercredi.

Leur but : sensibiliser les travailleurs de Tibi et les encourager à faire grève avec eux. “Le personnel des transports en commun de Charleroi est en grève depuis jeudi dernier en raison notamment de l’augmentation des prix de l’énergie et de la difficulté de payer les factures d’énergie. Ils étaient présents sur le site de Tibi pour demander le soutien des travailleurs de l’intercommunale. Les agents de Tibi ont indiqué aux grévistes qu’ils comprenaient les raisons de leur action, à savoir les difficultés liées aux coûts de l’énergie. De ce fait, la direction de Tibi a proposé qu’une délégation de 10 ou 15 membres de son personnel accompagne les grévistes afin que les camions puissent quand même sortir. Mais le personnel de Tibi préférait que ce soit “tout le monde ou personne” pour ne pas déforcer les équipes. Un vote a donc eu lieu au sein du personnel de l’intercommunale pour décider si oui ou non ils suivaient le mouvement du personnel des TEC et des citoyens”, nous explique-t-on du côté de Tibi.

Sur les 135 votants, 75 ont voté pour ne pas suivre la grève. Sur base de ce résultat, le personnel des TEC a accepté de lever le piquet. Par contre, les citoyens manifestants ont quant à eux décidé de maintenir un blocage, malgré le résultat du vote, pour empêcher les camions de sortir.

Les camions ont finalement pu entamer leurs tournées vers 9h soit avec 3 heures de retard. Les autres services de Tibi, administratifs et recyparcs n’ont quant à eux pas été impactés.

Après leur départ, les grévistes du TEC sont partis en direction des bureaux d’Orès.

Si certaines tournées de collectes en porte-à-porte ne sont pas terminées, les dispositions seront annoncées via le site internet et la page Facebook de l’intercommunale.