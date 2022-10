Des coups de tête et de pied à sa compagne : “Il y a eu une dispute, et voilà”

Le jeune homme, qui purge actuellement une peine de 30 mois de prison derrière les barreaux, est à placer dans la liste des personnes qui comparaissent devant la justice sans afficher la moindre remise en question et sans se rendre compte de l’incompatibilité de leur comportement avec les valeurs de notre société.

Le 5 décembre dernier, à Châtelet, Soufian ne conteste pas avoir frappé et avoir menacé sa compagne avec un couteau d’une lame de 20 centimètres. “J’ai juste, voilà” Quand le tribunal insiste et demande un peu plus de précision sur le comportement violent adopté par le prévenu au moment des faits, ce dernier interpelle en minimisant les faits. “Il y a eu une dispute entre nous, et voilà” ou encore “oui, j’ai juste… ”, lance Soufian.

Non, il ne s’agit pas juste d’une dispute. Ce dernier a asséné des coups de tête et de pied à la victime ou l’a menacé de lui couper la langue avec le couteau “parce qu’elle avait eu le malheur de lui répondre”. Choquée et apeurée lors de l’intervention policière, la jeune compagne a confié aux agents vivre dans la violence verbale et physique depuis 8 mois.

Un an de prison est requis contre Soufian, en état de récidive et qui n’a pas respecté ses mesures alternatives. “Sans oublier qu’il y a eu encore eu d’autres faits, notamment de harcèlement sur la victime et une rébellion. Le casier judiciaire du prévenu est à rallonge”, ajoute le parquet, pas enclin à octroyer une mesure de faveur au prévenu. Une absorption, avec une condamnation à 30 mois de prison à Bruxelles, est plaidée par la défense.

Jugement dans un mois.