Trois ans de prison et arrestation immédiate pour un défaut

Sans surprise, Julien a été condamné à une peine de prison. Sans surprise, puisque ce dernier faisait défaut lors de l'examen de son impressionnant dossier en juin dernier. Le prévenu était poursuivi pour une série de préventions. Le dénominateur commun entre tous les faits : la consommation excessive d'alcool de Julien. Quasiment à chaque fois, ce dernier était sous l'emprise de la boisson. Comme lorsqu'il a volé une voiture dans un entrepôt, avant de sortir de l'habitacle en titubant à la suite d'un accident. Même chose lorsqu'il a défoncé la porte d'entrée d'une habitation, après avoir voulu s'incruster sur place pour boire.

Sans avoir le permis de conduire, Julien a jugé bon de voler la voiture de son oncle, stoppé sur le côté pour une envie pressante. À deux reprises, Julien a aussi menacé son voisin. « Il a invectivé la victime par le Velux, avant de sortir et de la pourchasser avec un couteau en lui criant 'je vais te planter gros porc'. Il est également passé à l'acte quand il a menacé de crever les pneus de la voiture de la même victime », confirmait la substitute Pied.



Julien a été condamné pour deux scènes de coups dans un débit de boisson: une à coups de béquilles, l'autre via un coup de tête. Enfin, Julien et Thomas ont détruit la porte d'entrée du casino Family Game Center de Charleroi. En état de récidive, Julien écope de 3 ans de prison avec arrestation immédiate. Thomas écope de 6 mois, également par défaut.