Blocage au TEC Charleroi : les bus "piquets" dégagés du dépôt Genson

Depuis plusieurs jours, le réseau du TEC Charleroi est paralysé par un "mouvement d’humeur", une grève des chauffeurs qui n’est pas couverte par les syndicats. Les chauffeurs protestent contre l’augmentation du coût de la vie et veulent que le Fédéral aide davantage la population. Ils espèrent rallier le reste des entreprises privées et publiques à leur cause et lancer un grand mouvement citoyen.

Cependant, mercredi matin, un vote des travailleurs a montré qu’après cinq jours de grève, le personnel est divisé : 100 veulent reprendre le travail, 118 veulent continuer le blocage.

En marge du vote qui se déroulait au dépôt de Jumet, les bus bloquant le dépôt Genson ont été bougés vers 10 heures du matin. "Nous libérons l’accès sur demande de la direction, il y a des chauffeurs qui veulent travailler", nous expliquent sur place plusieurs techniciens. Les bus "piquets" ont été dégagés, le dépôt Genson est pour l’heure ouvert, mais aucun bus n’avait encore pris la route quand nous quittions les lieux.

La direction du TEC Charleroi n’a pas encore répondu à nos questions à l’heure d’écrire ces lignes.