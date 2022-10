Grève au TEC Charleroi: un vote serré pour continuer les actions, 118 pour et 100 contre

Depuis jeudi dernier, les chauffeurs du TEC Charleroi sont en débrayage complet. Une action "citoyenne" à l'initiative des chauffeurs qui protestent contre les prix de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat, sans couverture syndicale. Ce mercredi, un vote s'est tenu au dépôt de Jumet: faut-il continuer les actions ou non? "Le vote était très serré, 100 veulent arrêter la grève et reprendre le travail, 118 veulent continuer les actions", nous dit une source sur place. "Dans les prochaines heures nous allons donc discuter pour voir la suite à donner à ce vote. Est-ce qu'on reprendra finalement? Est-ce qu'on continue les actions? Les chauffeurs ne sont plus payés depuis plus de cinq jours pour certains, puisque ce n'est pas un mouvement syndical, donc le manque à gagner pour eux est énorme."

On nous disait lundi - durant une action sur le boulevard Tirou - que les chauffeurs voulaient rallier le reste de la population au mouvement de mécontentement. Mais à part de très nombreux messages de soutien, il n'y a que quelques citoyens qui se sont joint physiquement aux chauffeurs TEC dans leur action depuis lors. "On nous soutient beaucoup, mais personne ne veut nous rejoindre, beaucoup ne peuvent pas se permettre de perdre une partie de leur salaire. Les chauffeurs non plus, et c'est pour ça que l'action a été initiée à la base justement, pour aider tout le monde à faire face à l'augmentation des prix", nous dit encore notre source.

Les prochaines heures pourraient être décisives. Une rumeur selon laquelle la grève serait prolongée jusqu'à vendredi court parmi le personnel, mais on nous assure que c'est en fait loin d'être décidé.