Grève du Tec : des conséquences sociales désastreuses et invisibles

La grève du TEC qui durait depuis jeudi dernier est lourde de conséquences qui ne sautent pas toujours aux yeux tant les personnes qui sont touchées sont déjà invisibles en temps normal. C’est le constat qui attriste les responsables de centres d’accueil et de distribution de vivres.

Sans moyens de transport, certains n’ont pas eu l’occasion d’aller s’approvisionner en nourriture dans les banques alimentaires. “Je suis d’accord que la grève est un droit mais dans ce cas, c’est très dur pour nous. Déjà que nous sommes à la fin du mois et que je n’ai plus d’argent, je compte sur la banque alimentaire pour remplir un peu mon frigo. Je ne me vois pas payer un taxi pour aller chercher des colis alors il faut se débrouiller, en espérant que la grève se termine. Je sais que c’est pour mettre en avant les hausses des prix de l’énergie mais je dépends entièrement des transports en commun pour aller chercher à manger ou aller à l’hôpital pour passer un examen”, nous confie un bénéficiaire d’une banque alimentaire de la périphérie de Charleroi.

De plus en plus de personnes font appel à une banque alimentaire

Du côté du Triangle, un centre d’accueil de Charleroi qui accueille des familles, on est aussi devant le triste constat qu’une grève du TEC joue un rôle important dans l’insertion des personnes fragilisées. “Nous avons déjà été impactés par la Covid et des grèves des transports en commun n’aident en rien à la réinsertion des personnes fragilisées. Certains de nos usagers ne peuvent pas aller travailler et les enfants ne peuvent pas aller à l’école. Nous mettons beaucoup de choses en place pour les aider dans leur réinsertion mais il suffit d’un grain de sable dans la machine pour mettre à terre tout un processus. La situation est difficile pour les enfants. Oui, on est en vacances, mais toutes les activités à l’extérieur sont mises en péril à cause du manque de mobilité. Nous accueillons des personnes qui viennent de plus loin que Charleroi et qui doivent réapprendre à vivre normalement… mais ce n’est pas facile. Ils sont confrontés à un nouveau travail, à une nouvelle école. Les enfants qui ne sortent plus restent ici, comme dans un cocon mais artificiel et ce n’est pas cela l’insertion”, explique Emmanuel Mathieu, directeur du Triangle.

Au CPAS de Charleroi on a aussi conscience que les grèves peuvent avoir des effets négatifs sur les personnes fragilisées notamment pour ceux qui visent la réinsertion via un contrat de travail de type article 60. “Quand il s’agit d’une grève impromptue, le travailleur est excusé, mais quand il s’agit d’une grève prévue, la personne doit prendre ses dispositions pour venir travailler… mais nous comprenons tout à fait ses difficultés. Pour la distribution de vivres comme cela se fait au Passage 45, il y en a tous les jours donc une personne qui ne sait pas venir un jour peut venir le lendemain. ” À condition de réussir à se déplacer.

La grève devrait être terminée dès ce jeudi matin, heureusement, après 7 jours de perturbations.