"L'action au TEC me donne envie de vomir: je dois prendre le taxi pour aller travailler"

Ce mercredi matin, devant le dépôt du TEC Charleroi de Montignies-sur-Sambre, "Genson", on a été interpellé par Marina. "Vous faites grève?", nous demande-t-elle. Devant notre réponse par la négative, Marina a expliqué sa situation. "Sans le TEC je fais quoi pour mon boulot? Je le perds? Ca me donne envie de vomir ce blocage depuis plusieurs jours: je dois prendre le taxi pour aller travailler et ça me coûte un pont!"

Marina n'a pas de voiture. Elle a signé un nouveau contrat le 17 octobre, une opportunité en or pour se remettre à travailler. Sauf que depuis cinq jours, son bus ne passe plus. Furax, elle est allée se plaindre au TEC de sa situation. "On m'a répondu qu'on ne savait rien faire et que c'était entre les mains des chauffeurs. J'ai besoin d'aller travailler, c'est important, je viens de commencer mon contrat! Je suis d'habitude compréhensive quand c'est un mouvement général, parce qu'ils se plaignent des conditions de travail, des agressions qu'ils subissent, ou autres. Mais ici, ça fait cinq jours que je dois prendre le taxi parce que la vie est trop chère. C'est totalement contre-productif. Oui, la vie est trop chère. Mais c'est encore pire quand les bus ne roulent pas."

Elle est repartie, à pied, sans savoir jusqu'à quand elle devrait attendre son bus tous les matins dans l'espoir qu'il passe avant de devoir faire appel à un taxi.