Un différend conjugal dégénère en Fort Chabrol: le suspect appâté grâce à un paquet de cigarettes

C'est un « pétage de plomb », comme l'a résumé le parquet de Charleroi, qui a débouché sur une importante intervention policière, rue Intermédiaire à Farciennes, ce mardi soir vers 20h. D'habitude tranquille, le quartier a vécu une drôle de soirée. En cause, le comportement interpellant, menaçant et violent de Marc R. Le père de famille, âgé de 27 ans, a provoqué l'intervention de la police et des unités spéciales de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes.

Des coups assénés à sa compagne

Selon le parquet, ce mercredi matin, c'est un différend conjugal entre Marc R. et sa compagne qui est à l'origine de l'intervention policière. Cette dernière, menacée et apeurée, a fait appel aux forces de l'ordre après avoir reçu des coups. Le suspect aurait également pété les plombs à la suite de la présence d'un de ses véhicules qui gênerait sur la voie publique et qui doit être dépanné.

Le jeune homme, une fois que la police arrive sur place, se retranche dans son domicile et se poste à l'une des fenêtres de l'étage de la maison. « Il menaçait les policiers par la fenêtre, avec une carabine détenue illégalement. Un tir, sans gravité dans la façade de l'habitation, a été tiré par la police », confirme le parquet de Charleroi. Marc R. a également balancé divers objets par la fenêtre, menacé de se suicider en sautant de la fenêtre ou encore d'uriner sur les policiers.

Appâté via un paquet de cigarettes

Peu avant 22h, comme le montre la vidéo publiée sur notre site web, l'intervention policière prend fin lorsque l'individu sort de son habitation les mains en l'air. « Les agents ont débuté une négociation avec lui. Il souhaitait fumer une cigarette et les policiers l'ont appâté en laissant un paquet de cigarettes sur le trottoir. » Marc R. s'abaisse, ramasse le paquet de cigarettes et reçoit un coup de taser qui le neutralise.

Le suspect, déjà connu pour des faits de coups et blessures, d'entrave méchante à la circulation et des menaces, sera présenté ce mercredi matin devant la justice. « Un dossier est ouvert pour les coups assénés à la compagne, mais aussi pour les menaces, la rébellion et l'infraction à la législation sur les armes », conclut le parquet.