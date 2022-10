Guerre de squat: les agresseurs de deux SDF laissés pour morts lourdement condamnés

Jennifer, Jhonys et Romain avait laissé pour morts deux SDF dans un squat de Charleroi. Des peines de 13 et 18 ans de prison ferme ont été distribuées, pour tentatives d'assassinat.

Le trio était poursuivi face à la justice pour des faits d'une particulière gravité, dans une "guerre de squat": double tentative d'assassinat, vol avec violence, traitement inhumain et double séquestration.

Le 31 octobre dernier, rue de Montigny face à la piscine Hélios de Charleroi, deux hommes sans domicile fixe sont retrouvés dans un état pitoyable au sein d'un spacieux squat occupé par plusieurs personnes. Au troisième étage, Achour baigne dans son sang attaché avec des fils arrachés des murs du squat. L'ami de Francis, qui n'était pas impliqué dans l'altercation entre Francis et Romain, vient d'être victime de plusieurs coups de couteau dans le dos et au thorax et fut mordu par un Amstaff. Francis, lui, est parvenu à se défaire des files et à retirer le sac placé sur sa tête pour interpeller les policiers à l'extérieur du bâtiment. Achour fut d'abord le premier homme à être victime des coups, pendant que son ami Francis était sorti à l'extérieur avec sa copine.

Ils ont avoué... partiellement: "j'ai décidé de le frapper un peu"

Jennifer, Jhonys et Romain avaient reconnu leur implication dans la terrible scène de violence. Jhonys, originaire du Brésil, était chargé lui de ramener les deux victimes au troisième étage et a décidé d'agir en tant que « justicier ». "Je ne connais pas les victimes. Mais je savais que mon ami avait eu un différend avec le plus petit des deux. J'ai décidé de frapper un peu parce que ça concernait deux personnes que je connaissais", expliquait le second prévenu.

Romain était considéré comme l'instigateur de l'expédition punitive, celui qui était en conflit avec Francis. "Je voulais discuter avec lui, puis ça a dégénéré. Il voulait me mettre dehors du squat.". Les trois prévenus clamaient haut et fort qu'il n'y avait pas eu de préméditation pour la double tentative d'assassinat. Pour l'usage du couteau, la magie semblait avoir eu son effet puisque personne ne confirmait en avoir fait usage...

18 ans, en état de récidive

Compte tenu de la particulière gravité des faits, le parquet avait décidé de taper fort au moment du réquisitoire. Des peines de 17 et 22 ans de prison étaient requises. En état de récidive et déjà condamné pour expédition punitive en 2012 et prise d'otage d'un gardien de prison en 2013, Romain a finalement écopé de 18 ans de prison. Ses deux acolytes ont également obtenu une peine de prison réduite de 4 ans par rapport à la peine initialement requise.