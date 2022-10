Le sursis probatoire plaidé est octroyé à Mike

L'homme était poursuivi pour plusieurs préventions, dont un viol et un attentat à la pudeur. Il est condamné à 12 mois de prison pour quatre scènes de coups et blessures.

Le 23 mars dernier, Mike était assis à la même place quand il a écopé d'une peine de 4 ans de prison avec sursis pour l'incendie volontaire de son ancien logement duquel il venait de se faire expulser par le propriétaire.

Plusieurs mois plus tard, la justice reprochait au prévenu un viol, une atteinte à l'intégrité sexuelle (attentat à la pudeur, selon la nouvelle législation) et quatre scènes de coups et blessures sur deux victimes différentes. Le 10 février dernier, Mike contestait avoir violé sa compagne actuelle, tout en reconnaissant avoir été à quatre reprises violent envers cette dernière.

Un acquittement prononcé pour deux faits

Comme requis par le parquet, Mike a été acquitté du viol de son ex-compagne (au bénéfice du doute) et de l'attentat à la pudeur commis sur sa belle-fille, 17 ans au moment des faits. Comme soulevé lors de la précédente audience, cette prévention n'a pas lieu d'être puisque la belle-fille de Mike (fille de son ex-compagne) était totalement consentante pour vivre une relation sentimentale de quelques années avec le prévenu. Dix-huit mois de prison étaient requis contre le prévenu, en état de récidive légale compte tenu de sa récente condamnation pour la dernière des scènes de coups. Le père de famille écope de 12 mois de prison pour les quatre scènes de coups, avec un sursis probatoire de 5 ans.