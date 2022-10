Les vacances d'Automne de deux semaines, une gageure pour les parents d'enfants à besoins spécifiques.

Les changements du rythme scolaire de cette année entraînent des adaptations et des aménagements au sein des familles. Même si le nombre de jours de congé n'a pas changé, c'est la répartition de ceux-ci qui change. Avec une semaine de plus pour les congés d'Automne et des vacances d'été raccourcies c'est la gestion des activités et des gardes qui sont parfois bouleversées.

Pour les parents, il faut veiller à poser d'autres jours de congé, prévoir des stages ou un soutien logistique des grand-parents. Pour les enfants à besoins spécifiques, c'est aussi toute une organisation qui doit être mise en place au risque de mettre à mal une « routine » dont a besoin l'enfant.

Carmela Morici, maman du petit Luther et fondatrice de l'asbl Alternative 21 ce changement de rythme scolaire est pris très au sérieux. « Je suis la maman de Luther atteint de trisomie 21 et autiste, sa situation est particulière et tous les enfants à besoin spécifiques sont différents. Je trouve que ces deux semaines sont les bienvenues. Luther était fatigué et là, il a l'occasion de se reposer. La réalité de tous les parents est rendue complexe par la déficience et les parents ne savent prendre congé au même moment. Il faut dès lors trouver des activités adaptées. C'est une gageure pour les parents d'enfants en situation de handicap. Cela crée une difficulté pour ceux qui ne savent pas dégager une semaine sur les deux. Déjà trouver une semaine de stage pour ces enfants ce n'est pas simple mais en trouver deux c'est encore moins simple. Pour ces vacances, Luther à la chance d'aller chez sa grand-mère et la deuxième semaine est consacrée à un stage adapté au Vecteur. Ce sera donc une semaine de repos câlins et une semaine de stage de création, arts plastiques. »

Cette semaine supplémentaire demande aussi aux parents de maintenir le rythme quotidien de l'enfant, ce facteur étant différents pour chaque enfant, il dépend de son autonomie.

Chercher à tout prix à occuper n'est pas, selon Carmela, la meilleure des options. « Le moteur du changement du calendrier scolaire est d'offrir des sasses de repos aux enfants mais si les parents n'ont pas la possibilité de prendre congé, les enfants sont en stage et au final ce n'est pas plus reposant. Pour les grandes vacances, c'est bien qu'elles soient plus courtes car cela peut permettre, dans certains cas, de ne pas perdre les apprentissages acquis durant l'année scolaire. »

Ce changement de calendrier pose aussi la question de la création d'activités pour les enfants à besoins particuliers. « Je pense qu'il existe pas mal d'activités pour les enfants en situation de handicap en province du Hainaut grâce à des asbl notamment mais ce qu'il manque ce sont des activités mixtes. Il y en a très peu d'où ma volonté d'avoir créer Alternative 21. »

Pour Carmela, Charleroi est au fait et propose ce genre d'activités. Pour exemple, est organisé la deuxième de vacances, une semaine de stage au Vecteur et le 6 novembre une séance de cinéma spéciale au Quai 10. Alternative 21 sera également représenté lors de la Course du Château qui se déroulera le vendredi 11 novembre au parc Nelson Mandela.