Michel utilise son scooter pour attirer de jeunes et les violer

C’est par une banale intervention policière, le 22 juin 2019, que les autorités judiciaires ont pu prendre connaissance des agissements plus que suspects de Michel, 66 ans aujourd’hui. Ce jour-là, un mineur est interpellé sur un scooter pour sa conduite inadaptée. Après vérification, il s’avère que l’engin motorisé appartient à Michel. Le problème, c’est que ce dernier est sous le coup de mesures probatoires à la suite d’une précédente condamnation judiciaire pour des faits de mœurs. Le sexagénaire doit se tenir à carreau durant quelques années, et est notamment censé ne pas entrer en contact avec des mineurs.

Le constat est clair : Michel ne respecte pas ses conditions et prête son scooter à des mineurs. Et l’homme veuf (il a perdu son épouse en 2011) semble royalement s’en foutre. “Il a d’abord fait mine de ne pas connaître les mesures pour après confirmer les connaître, tout en précisant ne pas en voir l’intérêt. Il en a aussi profité pour dire que ce qui l’avait conduit à être condamné était un tissu de mensonges, et qu’il avait eu affaire à de mauvais avocats. Il a terminé son audition en affirmant qu’il continuerait à parler à des mineurs, et qu’il irait même devant le commissariat pour le faire”, précise le parquet.

De la cyberprédation

Le GSM et le matériel informatique de Michel sont saisis. Et le pire reste à venir, quand les enquêteurs découvrent des discussions ignobles avec un mineur né en 2004. “Il m’a montré son sexe, et moi aussi, admet le prévenu. C’était dans les deux sens. J’étais à la recherche d’affection et de tendresse suite au décès de mon épouse en 2011”, précise Michel, en confirmant avoir rencontré le mineur au terrain de foot de Châtelet. “Là, il m’a fait comprendre qu’il n’était pas contraire à un petit câlin. Je l’ai alors masturbé”, explique Michel en admettant avoir commis un attentat à la pudeur en employant le terme “dérapage”. Selon le mineur, Michel lui avait promis d’acheter une moto ou de faire un tour sur l’engin et distribuait des cadeaux à ceux qui osaient s’approcher du prédateur.

Dans le dossier, deux frères estiment également avoir été victimes de violences sexuelles au domicile de Michel. Au fil du temps, le foyer s’est transformé en maison de jeunes. “Il accueillait les jeunes du quartier chez lui, acceptait les relations sexuelles des jeunes, les aidait comme il le prétend”, ajoute le parquet. L’un des frères a dénoncé les faits, bien plus tard, au SPJ (Service de la protection de la jeunesse). L’autre mineur a rédigé une lettre transmise à un ami, avant de se retrouver dans les mains de la police. “Il dit qu’il a séjourné plusieurs jours chez le prévenu et que le prévenu l’a masturbé et fait des fellations. Il explique même qu’il est arrivé de participer à un strip-poker où le prévenu se retrouvait rapidement nu. Une fois, ce dernier est allé s’asseoir dans un fauteuil, face aux jeunes, avant de commencer à se masturber. ”

Deux peines de prison sont requises en fonction des victimes et de la période infractionnelle : pour les faits commis sur la première victime, en 2019, 5 ans de prison sont requis. Pour les faits commis sur les deux frères, en 2016 et 2018, la même peine de prison est requise.

“Il s’est fait avoir par ses dérives”

À la défense, c’est un nouveau sursis probatoire qui est plaidé par Me Eteve. L’avocat a notamment insisté sur la perte de l’épouse de son client, en 2011 et sur le comportement de la première des victimes. “Il a perdu pied quand il a perdu son épouse. Il s’est fait avoir par ses dérives, mais c’est plutôt la victime qui cherchait un contact avec mon client, pas l’inverse. C’est notamment elle qui a envoyé son sexe en photo en premier. Oui, l’adulte doit dire non, mais je pense que ce n’est pas la vérité de dire que le prévenu cherchait, chauffait les jeunes. ”

Jugement dans un mois.