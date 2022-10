Accueil Régions Charleroi Parc Legoland : le PTB dénonce un manque de clarté Le PTB déplore les imprécisions qui entourent l’accord conclu entre le groupe Merlin et les autorités publiques sur la création du parc Legoland de Charleroi. Didier Albin Journaliste indépendant ©Shutterstock

Si le montage financier du projet est ficelé, on ne voit pas encore précisément où l’on va et comment on y va....