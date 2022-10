Un acquittement pour plusieurs préventions

Poursuivi pour la première fois devant la justice, Thomas, 23 ans, devait se défendre au départ d'une importante série de préventions: deux viols, un attentat à la pudeur, deux scènes de coups et blessures, des menaces et un harcèlement.À la précédente audience, le parquet avait joué cartes sur table en requérant plusieurs acquittements, notamment pour les faits de mœurs reprochés au jeune homme. Ce dernier avait bien eu une relation sexuelle avec la maman d'un copain d'enfance. Relation consentie et confirmée par la prétendue victime. Pour le second viol, Thomas niait un quelconque acte sexuel avec la victime. L'attentat à la pudeur, sur une mineure de 17 ans, ne pouvait être confirmé par les éléments du dossier, estimait le parquet.

Uniquement deux scènes de coups et blessures

Lors du jugement prononcé mercredi matin, le jeune homme a été logiquement acquitté pour les trois faits de mœurs. Tout comme pour les menaces et le harcèlement. Si le tribunal a jugé la thèse du piratage du compte Facebook du prévenu comme crédible, elle a aussi estimé crédible la version du parquet (selon laquelle Thomas aurait mis en place ce stratagème pour échapper aux ennuis judiciaires). Les éléments du dossier n'ont pas su départager les deux thèses, un acquittement a donc été prononcé. Pour les deux scènes de coups et blessures (l'une sur une compagne, l'autre sur un client dans un café), le parquet avait requis 12 mois de prison contre Thomas. Le jeune gars a finalement obtenu la mesure de faveur la plus favorable: une suspension simple du prononcé de 5 ans.