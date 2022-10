Charleroi: en provenance de la Martinique, la mule portait plus de 6 kg de cocaïne

"Je n’ai pas pensé aux conséquences de ce que je faisais. J’ai accepté directement sans réfléchir pour obtenir 10 000 euros, somme que je n’ai finalement pas eue. Je ne connaissais pas la personne qui m’a contactée pour faire le transit en Martinique. Je ne savais pas qu’il y avait autant de cocaïne.", explique la trentenaire et mère de famille.

Gaëlle n’avait pas, dans un premier temps, accepté cette mission de mule après avoir été accostée par "un ami d’un ami à un ami" lors d’une fête. La suite de l’affaire s’est conclue du côté des Antilles. "Elle est allée rendre visite à sa maman en Guadeloupe. Là-bas, à son arrivée, elle a été interpellée par téléphone et elle a finalement accepté. Après son arrivée en Martinique cette fois-ci, elle est arrivée devant un bâtiment et a été accueillie par un homme inconnu. Sa valise est revenue fermée via un autre individu lui aussi inconnu ", précise Me Vander Eyden, à la défense.

Du propre aveu de Gaëlle, elle a accepté la mission dans un but de lucre, à la suite de difficultés financières. Malgré l’absence de casier judiciaire, le parquet requiert tout de même une peine de minimum 2 ans de prison. La défense plaide une suspension probatoire pour la mère de famille originaire de France. Jugement le 17 novembre.