Il a tenté de violer son épouse - désormais son ex: "je voulais l'humilier"

En 20 ans de mariage, Dany ne s'est jamais montré violent. À cause de son comportement violent et inadmissible, le 9 novembre 2019, ce dernier a connu un divorce et une première condamnation judiciaire.

Ce soir-là, vers 3h du matin, la police locale intervient au domicile conjugal. Choquée, l'épouse et victime a appelé les forces de l'ordre à l'aide à la suite du comportement violent de son mari. Un peu avant, une dispute a éclaté entre les deux personnes. Ivre après avoir bu 2,5 litres de bière et quatre Whiskys chez son cousin, Dany est rentré au domicile et a tenté de violer son épouse sur le canapé. "Je voulais l'humilier, par rapport à tout ce que je ressentais, en la mettant toute nue. Je pense qu'avant ça elle m'a traité d'impuissant", justifiait Dany, au tribunal, tout en contestant la tentative de viol.

Pour le parquet, il s'agissait bien d'une tentative de viol. Trente mois de prison, avec un sursis probatoire, étaient requis. Ce vendredi matin, le tribunal correctionnel a estimé la version du prévenu comme étant "dénuée de toute crédibilité." Deux ans de prison ont été prononcés, avec un sursis probatoire de 3 ans.