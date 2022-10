Nouveaux défis pour la banque alimentaire

La banque alimentaire de Charleroi et du centre (BACC), c’est un modèle réduit de centrale de grande distribution. Chaque mois, de 150 à 230 tonnes de denrées transitent par les installations logistiques du marché vespéral à Marcinelle où la structure a transféré ses activités.

L’organisme approvisionne un réseau de 62 associations d’action sociale et de charité ainsi qu’une vingtaine de CPAS, de Soignies jusque Chimay en passant par Mariembourg. « A la fin septembre, une enquête nous avait indiqué que notre plateforme aidait 19.171 bénéficiaires », rapporte Aimé Césaire Mpangaje qui a repris la direction de l’ASBL en février 2021. « Ce nombre a continué à évoluer à la hausse. A la fin du trimestre, nous nous attendons à passer largement au-dessus de la barre des 20.000 ».

Sous l’impulsion de son nouveau conseil d’administration, la structure a amorcé une refonte complète : professionnalisation de l’équipe, réorganisation de la gestion des stocks et de la logistique, qualité de service… « Au printemps dernier, nous avons transféré nos activités au marché vespéral dans un hangar de 1800 mètres carrés où nous avons installé une chambre froide », indique le président Nicolas Léonard. « C’est là que nous réceptionnons la marchandise, sur plusieurs niveaux. En moyenne, de 80 à 120 palettes arrivent chaque semaine. La première source, c’est la fédération des banques alimentaires qui achemine des produits secs et surgelés. Il y a ensuite le fonds européen d’aide aux démunis qui livre en gros volume des produits essentiels comme du lait, des conserves de viande et de poissons, de la farine, du café, des pâtes, du riz mais aussi des articles d’hygiène (savon, dentifrice, shampooing, etc.) »

La liste compte 18 références dont l’arrivée s’étale jusqu’en décembre. « Nous sommes encore sur la campagne de 2021. Enfin, il y a les grossistes et producteurs locaux qui disposent de plateformes comme l’entreprise Jacques Remy (fruits et légumes) dont le siège est établi sur le même site. L’évolution des besoins se répercute sur la répartition des produits. Troisième banque alimentaire en importance dans le pays, la BACC est à la recherche de nouveaux bénévoles pour renforcer son dispositif. « Nous devons trouver des sources de financement complémentaires pour pouvoir étoffer notre offre de services à la fois aux associations et à la population. » C’est l’enjeu des mois à venir.