Violent "parce qu'il n'acceptait pas la séparation", Fabrizio écope d'une mesure de faveur

Comme précisé par le prévenu, c'est à la suite d'une séparation "qu'il n'a pas accepté" que Fabrizio a comparu devant la justice. À deux reprises, le jeune homme de 26 ans a frappé son ex-compagne. Ce fut le cas les 22 novembre et 17 décembre derniers, à Erquelinnes.

« Elle a reçu des coups de pied aux bras et à la hanche alors qu'elle se promenait avec une amie ou elle a reçu une pluie de coups alors qu'elle sortait d'un night-shop », précisait le parquet en évoquant les deux premières scènes de violence. Lors de la seconde scène, Fabrizio a également agressé une amie à la victime avec, aussi, plusieurs coups au visage.

Le nouveau compagnon agressé

Le 30 avril dernier, le nouveau compagnon de l'ex-compagne a été agressé. « Il avait porté des coups à ma voiture, à la sortie d'une discothèque. J'ai fait demi-tour sur la route, pour le retrouver, et je suis arrivé devant chez lui. Je ne savais pas que c'était le nouvel homme de mon ex. Il m'a frappé, je suis sorti de ma voiture et je l'ai frappé », admettait Fabrizio, qui s'est servi d'un triangle de secours pour porter les coups et qui jurait ne pas être au courant du statut sentimental de sa victime. Le prévenu ne contestait pas, non plus, avoir suivi et appelé durant plusieurs mois son ex-compagne.

Au lieu des trente mois de prison, avec des conditions probatoires, requis par le parquet, Fabrizio a obtenu une peine de probation autonome de 2 ans. Avant une possible nouvelle condamnation en janvier 2023, pour des faits similaires sur la même ex-compagne...