Accueil Régions Charleroi Charleroi : des fontaines à eau vont être installées dans les écoles Suite à un appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Charleroi poursuit ses actions en faveur de la consommation de l'eau du robinet dans les classes du niveau fondamental Didier Albin Journaliste indépendant ©DA/TIBI

À Charleroi, la distribution de gourdes en métal aux enfants qui fréquentent des écoles de l’enseignement fondamental est unanimement saluée. C’est à l’automne 2020 que la Ville avait lancé cette opération, à l’initiative de la Première échevine Julie Patte et de son collègue Mahmut Dogru. Elle a concerné plus de 20 000 élèves et se poursuit dans la durée. C’est ainsi qu’à chaque rentrée scolaire,...