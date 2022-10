Courcelles : diminution du nombre de cambriolages et des primes de 150 à 300 euros pour la sécurisation des habitations

Afin de poursuivre le travail de diminution de cambriolages, la Commune de Courcelles apporte sa contribution à l’effort policier par différentes actions menées par le service de Prévention vols. Une prime de soutien sera octroyée aux citoyens qui souhaitent installer une caméra de surveillance ou encore un système d’alarme.

Ce soutien portera sur une intervention de 150 euros pour toutes factures en dessous de 1 500 euros HTVA, de 250 euros pour toutes factures en dessous de 2 500 euros HTVA et de 300 euros pour toutes factures dépassant 2 500 euros.

Pour bénéficier de la prime communale, les citoyens doivent remplir certaines conditions :

Seules les habitations sur le territoire courcellois sont éligibles à la prime,

Les mesures de sécurisation doivent protéger l’ensemble de l’habitation,

La prime ne peut être demandée que pour des frais réalisés entre le 15 octobre 2022 et le 26 décembre 2022,

L’entreprise d’installation devra être agréée et en possession de l’agrégation RGPD qui sera fournie lors de la vérification,

L’alarme et/ou caméras devront être enregistrées sur le site de la police.

Une copie des factures établissant le montant des frais exposés ainsi que la preuve d’acquittement doivent être fournis.

Les primes sont octroyées suivant l’ordre chronologique d’introduction des demandes jusqu’à épuisement des crédits disponibles, pour autant que les conditions d’octroi de celles-ci, soient respectées.

Les demandes devront être introduites par courrier simple ou via l’adresse mail prevention@courcelles.be au plus tard le 26 décembre 2022 à l’aide du formulaire ad-hoc, disponible sur le site de la commune www.courcelles.eu ou sur simple demande au service prévention-vols : prevention@courcelles.be – 071/466839.

"Il ne faut pas attendre d'être cambriolé pour sécuriser sa maison"

“Il ne faut pas attendre d’être cambriolé pour sécuriser sa maison… c’est avant qu’il faut agir ! C’est dans cette optique que nous avons décidé d’aider financièrement les citoyens courcellois à sécuriser au mieux leurs maisons. Il n’est pas nécessaire d’investir des milliers d’euros pour améliorer significativement sa sécurité ! Il existe du matériel pas trop cher qui réduit considérablement le risque d’effraction. Les cambrioleurs regardent d’abord la facilité et la rapidité avec laquelle ils pourront commettre leur méfait. S’ils se rencontrent qu’ils vont mettre plus de 3 minutes pour entrer, en général, ils passent leur chemin”, explique Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre. Et Delphine Delavareille, Cheffe de zone de la police des Trieux de poursuivre. “La zone de police se réjouit face au constat de baisse du chiffre des cambriolages depuis 2020, même si elle estime que celle-ci est principalement due au bouleversement du paysage criminel à la suite de la crise du COVID. Le monde du travail a considérablement changé et l’implémentation structurelle du télétravail permet notamment une plus grande présence des citoyens chez eux. Et cette présence dissuade largement les voleurs !

Nous saluons l’initiative de la commune de Courcelles visant l’octroi de subsides pour la sécurisation des habitations. Nous rappelons aux citoyens que l’installation de caméras de surveillance ne peut se faire que dans le cadre d’un prescrit légal strict. Vous devez la déclarer électroniquement, installer des pictogrammes, tenir un registre de traitement et ne pouvez notamment pas filmer la voie publique ! Pour toute information relative à l’installation de ces caméras, vous pouvez vous rendre sur le site du SPF intérieur. La Conseillère en Prévention Vol de la Commune se tient à votre disposition également pour vous renseigner sur les démarches, obligations et moyens complémentaires pour lutter contre le vol dans les habitations.

En outre, ne vous limitez pas à sécuriser votre rez-de-chaussée. Un nouveau modus operandi est observé depuis quelques mois : les auteurs forcent des fenêtres situées à l’étage, ou démontent en partie la toiture. Cela leur permet de ne pas déclencher le système d’alarme car, sauf à quelques rares exceptions, celui-ci est souvent inexistant dans les étages. ” Delphine Delavareille, Cheffe de zone de la police des Trieux