Incivilités à Charleroi: les premières caméras de surveillance en 2023 Des caméras pour combattre les incivilités : à Charleroi, ce projet porté par la majorité communale va enfin bientôt pouvoir se concrétiser. Didier Albin Journaliste indépendant En charge de la Propreté, l'échevin Mahmut Dogru pilote le projet d'achat et d'installation des caméras de surveillance

C’est ce que vient de confirmer l’échevin Mahmut Dogru en charge de la propreté dans une réponse écrite à la conseillère MR Lætitia Dehan: ce n’est plus qu’une question de temps. Les premières caméras entreront en action au début 2023. Chaque semaine, les services communaux de la propreté collectent en moyenne plus de 50 tonnes de dépôts de déchets sauvages. En 2020, le volume avait atteint 2665 tonnes, une situation intolérable dont le coût plombe les finances locales. Pour combattre ce fléau, la ville a décidé de consacrer 400.000 euros à l’acquisition, au placement et à l’entretien d’un réseau de caméras de surveillance. Un investissement initialement étalé sur quatre ans. "Notre choix ne s’est volontairement pas porté sur un seul modèle, mais sur plusieurs technologies qui permettent de mettre sous protection des environnements très différents", avait expliqué en son temps l’échevin Dogru. En effet, certaines caméras sont adaptées au milieu forestier, d’autres aux quartiers urbains et d’autres encore aux bords de routes ou aux terrains vagues. Embarquées dans des voitures, mobiles...