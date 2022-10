Viols et attentats à la pudeur sur sa fille adoptive: sept ans ferme

Si le père de famille a pu être condamné, c'est grâce à sa fille adoptive. Cette dernière, en pleurs, a supplié l'assistante sociale de son établissement scolaire pour ne surtout pas rentrer à sa maison. Intriguée, l'assistante sociale a insisté auprès de la mineure, qui a fini par dénoncer des coups reçus la veille.

"Elle est souvent frappée par le prévenu et elle en a ras le bol", relatait Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. L'adolescente ne s'arrête pas là et dévoile le pire, en parlant des violences sexuelles dont elle est victime. "Parfois, il me fait comme il fait à maman." Jules commet des attouchements sur tout le corps et lui caresse le sexe.

Face à la justice, le papa adoptif avait confirmé les dires de sa fille en précisant trois scènes, où il a violé sa propre fille. "Il y a eu une scène dans le garage, une autre dans la voiture et une troisième dans le local du concierge d'un bloc d'immeuble. La première fois a eu lieu il y a trois ans et le dernier viol deux semaines avant l'audition de la victime", précisait le parquet. L'une des sœurs de la victime a dénoncé elle aussi, par la suite, des attouchements commis par son père.

Jules, l'indigne père adoptif, avait également admis avoir asséné des coups à ses trois enfants mineurs. Comme requis par le parquet, le prévenu a écopé de sept ans de prison ferme.