Anderlues-Fontaine-l’Evêque : éclairage public coupé du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023

Afin de réaliser des économies, les communes d’Anderlues et de Fontaine-l’Evêque en accord avec Ores couperont l’éclairage public de Minuit à 5 heures du matin.

Suite à l’explosion des prix de l’énergie que connaissent l’ensemble des pouvoirs publics, les communes d’Anderlues et de Fontaine-l’Evêque ont décidé de participer à l’effort collectif de réduction des consommations et limiter autant que possible l’impact de cette crise sans précédent. “Pour nos communes, l’un des principaux postes de consommation d’électricité est l’éclairage public. Agir sur son fonctionnement permet d’enregistrer rapidement des économies tant énergétiques que financières. Tout comme d’autres communes nos communes ont marqué leur accord sur la proposition d’Orès d’éteindre l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. ”

Des ajustements pourront être faits dans le futur suivant des études et des investissements. Après analyses, il s’avère que la solution proposée par Orès est la plus rapide à mettre en place. “En cas d’événements locaux nécessitant le maintien de l’éclairage au-delà de minuit, Orès sera sollicité. ”