Les premiers futurs ingénieurs civils formés sur l'UCampus A Charleroi, l'ULB et l'UMons ont diplômé ce vendredi trois cohortes d'étudiants du campus. Dont de futurs ingénieurs civils, une première. Didier Albin Journaliste indépendant

C’est l’effervescence au centre d’action laïque de Charleroi : autorités académiques, pédagogiques, administratives, familles sont présents pour la cérémonie de diplomation des bacheliers en sciences biologiques, en sciences humaines et sociales et pour la première fois, en sciences de l’ingénieur (orientation ingénieur civil) organisés à Charleroi conjointement par l’UMons et l’ULB. La promotion 2022 Gisèle Halimi regroupe une vingtaine d’étudiants. Parmi eux, plusieurs...