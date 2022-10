Lutte contre les produits stupéfiants: une personne placée sous mandat d'arrêt

Lundi dernier, durant toute la journée,19 policiers du PSO de la zone de police de Charleroi (Peloton Sécurisation Ordre public), deux maîtres-chiens du service canin et le chien "stup" de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes ont été déployés dans le centre-ville de Charleroi. Pour la septième fois cette année, une opération visant la problématique du deal de rue, dans le cadre du Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 et du plan d'action de "lutte contre les stupéfiants", a été menée.

Grâce à des renseignements fournis par les commerçants du centre-ville, aussi bien à la ville-haute qu'à la ville-basse, la police a pu cibler des lieux précis. Ce lundi matin, la zone de police carolo a communiqué les résultats de cette opération. "27 personnes, dont 3 en séjour illégal sur le territoire et qui ont fait l'objet d'une arrestation administrative, ont été contrôlées ainsi que sept véhicules. 42,76 g de cannabis, ainsi que de 2,11 g de cocaïne et 16,03 g d'héroïne ont été saisis", précise la police locale via un communiqué de presse.

Un mandat d'arrêt

Trois personnes ont été privées de liberté et présentées au parquet pour des faits liés aux stupéfiants. Une d'entre elles a fait l'objet d'un mandat d'arrêt.

Ces opérations continueront à s'enchaîner, afin de contribuer au plan d'action relatif à la lutte contre les nuisances dues aux stupéfiants et la pacification de l'espace public, prévient la zone de police de Charleroi.