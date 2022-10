Accueil Régions Charleroi On a testé le nouveau parcours Totemus de Farciennes Entre histoire et légende, art nouveau et vampires, le nouveau parcours Totemus de Farciennes booste le tourisme local. On l’a testé pour vous ! Didier Albin Journaliste indépendant Entre histoire et légende, art nouveau et vampires, le nouveau parcours Totemus de Farciennes booste le tourisme local. ©Albin

Après Charleroi et Gerpinnes, c’est Farciennes qui propose sa chasse Totemus, la troisième sur le territoire de la Maison du Tourisme (MT) du Pays de Charleroi : intitulée “Balade autour du vieux château”, elle invite à découvrir une commune surprenante, entre légendes et patrimoine, au fil d’une boucle de 6 kilomètres accessible aux familles. “L’itinéraire, le contenu du jeu (anecdotes, choix des lieux et des énigmes, etc.) a été élaboré en collaboration avec Totemus et la commune, ainsi que l’association de promotion du...