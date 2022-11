Charleroi : lancement du plan hivernal

"C’est dans un contexte financièrement catastrophique tant pour les publics, que pour les travailleurs et les gestionnaires d’institutions que le réseau de la grande précarité entame ce nouveau Plan hivernal puisqu’après avoir connu la crise sanitaire (et alors que nous n’en sommes pas encore sortis), les services sont aujourd’hui confrontés à la crise énergétique. Cette dernière risque d’engendrer plus de demandes au niveau des usagers et sans doute drainer vers les services de nouveaux publics, impactés de plein fouet par celle-ci." C’est par ces mots que le Relais Social de Charleroi entrevoit l’hiver à venir. Pour y faire face tout en aidant les personnes précarisées, les différents centres d’accueil de Charleroi entreront "en mode Hiver" avec des horaires et des lieux spécifiques.

En voici le détail

À partir de ce 1er novembre, le Plan hivernal du Relais social de Charleroi débute. Rappelons qu’il a pour objectif de maximiser l’offre de services à destination des personnes sans-abri et de tendre vers une prise en charge 24h/24.

Les personnes sans-abri (ou mal logées) pourront se rendre à l’Accueil du matin du Resto du Cœur chaque jour de la semaine. À partir de 11h30 le site redeviendra le traditionnel restaurant où chacun peut manger sur place ou emporter son repas.

L’accueil de jour le Rebond de l’ASBL Comme Chez Nous sera accessible chaque matin entre 09h00 et 11h30 (sauf le mardi) et chaque après-midi de 13h30 à 16h00 (sauf le vendredi). Le service sera ouvert tous les week-ends entre 10 et 15h.

Transi’Toi à Mont-sur-Marchienne accueillera les familles avec enfants mineurs d’âge 7j/7 de 09h00 à 20h30.

Dès le 07 novembre et jusqu’à la fin de la période hivernale, les personnes sans-abri pourront, chaque jour de la semaine, passer un moment à l’Accueil de soirée (CPAS de Charleroi).

Les abris de nuits fonctionneront toute l’année, 7nuits/7 : l’abri de nuit du Triangle hébergera des familles avec enfant(s), des femmes seules et des couples. L’abri de nuit Dourlet (CPAS) quant à lui hébergera 7 nuits/7 33 personnes. La capacité d’accueil des femmes a été renforcée puisque 9 lits pourront leur être réservés lorsque le besoin s’en fera ressentir. Enfin le CPAS de Charleroi renforcera son offre globale puisqu’un abri Supplétif de 32 places “hommes” sera accessible toutes les nuits dès le 07 novembre.

Lors de moments où le climat se fera plus hivernal avec du gel, des mesures supplémentaires seront prises : l’accueil de jour le Rebond étendra ses plages d’accueil en semaine. Le CPAS de Charleroi pourrait être amené à augmenter le nombre de lits en ouvrant un abri de nuit de crise. De même l’Accueil de soirée serait amené à ouvrir le week-end.

La boucle ne pourrait pas être complète si ce Plan hivernal ne tenait pas compte d’éléments mis en exergue lors du dénombrement du sans-abrisme réalisé l’an dernier à Charleroi. Ainsi, il a été mis en évidence qu’un certain nombre de personnes sans-abri ne fréquentent pas volontiers les services. Dès lors des travailleurs de rue (APPUIS/CPAS de Charleroi, Relais Santé, Solidarités nouvelles, Comme Chez Nous, Diapason, Tremp’Ose, La Croix Rouge, Relais social) iront à leur rencontre notamment dans une perspective de réduction de risques. Pour cet hiver, la présence en rue sera renforcée en soirée et les week-ends.

Par ailleurs, le dénombrement du sans-abrisme soulignait le nombre important de personnes rencontrant des addictions dans les rues de Charleroi. Des services comme le Comptoir, Diapason ou encore Tremp’Ose seront accessibles pour ces publics. Le mauvais état de santé d’une part non négligeable du public sans-abri est aussi une donnée majeure de l’étude réalisée l’an dernier. Le Relais Santé aura donc un rôle majeur à jouer, une fois encore, durant ce Plan hivernal. En outre, ce dernier restera attentif aux détections du COVID-19 parmi les usagers des services de notre réseau et à la poursuite de la vaccination.