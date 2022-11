Un subside wallon pour accélérer la transition numérique à Farciennes

Bonne nouvelle pour l’administration farciennoise ! Le gouvernement wallon vient de lui accorder un subside de 163 200€ pour l’aider à faire sa transition numérique dans le cadre de l’appel à projet Tax On Pylons. Au conseil communal de lundi, un opérateur a été désigné afin d’accompagner la commune dans la concrétisation de ce subside.

"La révolution numérique offre une série de potentialités pour améliorer le fonctionnement d’une commune et ainsi renforcer le service aux citoyens. Malheureusement, ces dernières années, nous étions obligés de regarder passer le train de la transformation sans pouvoir monter à bord, faute de moyens", résume Julien Fanuel, chef de cabinet du bourgmestre Hugues Bayet.

Quatre projets ont été introduits dans le cadre de l’appel à projets et tous ont été retenus. Premièrement, la Commune va pouvoir connecter ses principaux sites communaux via la fibre optique, ce qui permettra de tout centraliser en un seul réseau et de réaliser des économies d’échelle. En deuxième lieu, un serveur cloud remplacera les serveurs physiques présents au sein de l’administration. "Au moment du Covid, quand nous avons dû imposer le télétravail, nous n’étions pas prêts. Le passage par un cloud facilitera le travail des agents communaux lorsqu’ils sont en télétravail ou en réunion à l’extérieur puisqu’ils pourront facilement se connecter à leurs dossiers", explique Julien Fanuel.

La téléphonie Voice IP permettra aux employés de passer et prendre les appels depuis leur ordinateur. Enfin, une application sera développée en lien avec le site Internet. Les citoyens pourront être en contact permanent avec leur administration communale via leur téléphone portable. Ils y retrouveront des informations pratiques comme les dates de ramassage des déchets, par exemple.

À l'ordre du jour du dernier conseil communal, il était aussi question d'énergie renouvelable. Les élus ont voté le partenariat avec la structure Neovia (émanation d'Igretec) dans le cadre de l'installation de panneaux solaires. Ceux-ci seront placés sur les toits des bâtiments communaux. "La triste actualité démontre à quel point il est capital pour les pouvoirs publics d'investir dans des moyens énergétiques renouvelables", commente Julien Fanuel.