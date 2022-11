Accueil Régions Charleroi AID Soleimont, former aux métiers verts Depuis 40 ans, l’ASBL AID Soleilmont forme des jeunes aux métiers de la réaction et de l’entretien des parcs et jardins en région de Charleroi. Focus. Didier Albin Journaliste indépendant Depuis 40 ans, l’ASBL AID Soleilmont forme des jeunes aux métiers de la réaction et de l’entretien des parcs et jardins en région de Charleroi. Focus. ©Albin

A Charleroi, trois entreprises de formation par le travail (EFT) ont mis en place le socle de l’écosystème actuel d’économie sociale : le Germoir a centré sa mission sur la réinsertion socio-professionnelle des femmes dans les filières de l’horeca et du nettoyage, l’ASBL Quelque Chose à Faire s’est spécialisée dans la formation aux métiers de la construction et AID Soleilmont a développé une expertise dans le secteur de l’aménagement, la création et l’entretien de parcs et jardins. « Dès le début, notre projet a ciblé ceux que l’on appelle désormais les NEETS, soit les jeunes de 18 à 30 ans sous-qualifiés et en recherche d’emploi », observe le directeur d’AID Soleilmont Nicolas Léonard....