Les feuilles mortes se ramassent à la pelle… ou à la balayeuse

Même si le temps est encore clément, aucun doute, nous sommes bien en automne.

Si la nature offre un dégradé de couleurs allant du vert au brun, les feuilles tombent jusqu'à joncher le sol suivant notamment la direction du vent. Pour veiller à ce que les espaces publics restent praticables, les agents de Tibi, pour la troisième année consécutive et depuis cette année sur toute la ville de Charleroi, ont pour priorité de ramasser ces feuilles mortes. Bien entendu, le ramassage des déchets est toujours à l'ordre du jour. "Il n'y a plus de doute que nous sommes en automne et, évidemment les feuilles jonchent le sol. Dans le centre ville, il est clair que là où il y en a le plus c'est sur les boulevards où il y a des arbres. Il est clair que ces feuilles doivent être ramassées", nous explique-t-on du côté de Tibi.

Afin de les ramasser, plusieurs techniques sont utilisées. "Il y a les balayeuses motorisées qui ramassent les feuilles là où il est possible de le faire et quand des espaces sont moins accessibles il y a le balayage "traditionnel". Bien entendu, il n'est pas possible de le faire tout au long de la journée car les feuilles ne cessent de tomber. "

L’ensemble des feuilles récoltées est ensuite haché et gérer par un sous-traitant pour en faire du compost.

L'échevin de la propreté Mahmut Dogru reste attentif à ce phénomène naturel ainsi qu'aux conséquences que cela peut avoir pour les citoyens. "Nous ne pouvons rien faire contre la chute de feuilles mais malgré cela, les agents de Tibi sont à l'œuvre pour les ramasser. " Il arrive que des accidents surviennent. Par exemple des feuilles qui recouvriraient un trou. "Nous ne sommes pas capables de dire là où vont tomber les feuilles et la Ville n'en est pas responsable. Toutefois, si quelqu'un tombe à cause d'un trou dans la chaussée, là nous sommes responsables mais la voirie en est avertie de suite pour intervenir. "

Comme pour la neige, les citoyens sont aussi responsables de la praticabilité de leur trottoir et du filet d’eau qui passe devant chez eux.

L’intercommunale de ramassage des déchets donnent aussi des conseils pour tout un chacun dans le cas où elles tombent dans votre jardin. Compostage, recyparcs, tondeuse, il existe plusieurs façons de gérer la chute des feuilles dans sa propriété.

Les feuilles mortes, une mine d’or pour votre jardin !

Le jardinage peut être une passion pour certains et une véritable corvée pour d’autres. Dans les deux cas, le jardin génère son lot de déchets à gérer, avec le temps et le travail que cela implique. Avec l’automne, les feuilles tombent des arbres et commencent à recouvrir le sol de nos jardins.

Alors que faire avec toutes ces feuilles ?

Le premier réflexe de certains va être d’attraper le râteau, de faire un gros tas, et ensuite de les ramener au recyparc.

C’est une possibilité bien sûr. Mais il y a d’autres solutions pour éviter cet important travail… En effet, les feuilles mortes, c’est une mine d’or pour le jardin ! On peut les utiliser de pleins de manières différentes.

Quelques conseils Zéro déchet “feuilles mortes”

1. Pour ceux qui ont la flemme ? Laissez- les sur place !

Les feuilles mortes doivent-elles forcément se ramasser à la pelle ? Non ! Le plus simple est de les laisser sur place, leur décomposition apportera des matières nutritives très intéressantes pour les végétaux.

2. Ramassez-les à la tondeuse

Si vous avez beaucoup de feuilles qui risquent d’étouffer votre gazon, passez tout simplement la tondeuse. Si c’est une tondeuse mulcheuse, les matières retourneront directement fertiliser votre gazon. Si c’est une tondeuse traditionnelle, les feuilles ainsi déchiquetées intégreront facilement votre compost. Si vous rapportez vos tontes de gazon au recyparc, ça n’ajoutera pas de travail supplémentaire à votre job list du week-end…

3. Stockez-les pour équilibrer votre compost

Vous pouvez aussi les stocker entières comme réserve de matière carbonée pour votre compost. Il faut les stocker dans un support qui laisse passer l’air et qui est à l’abri de la pluie. Tout l’hiver, vous pourrez équilibrer votre compost avec cette matière. Pour un compost qui fonctionne bien, il faut équilibrer les apports de déchets d’épluchures frais et mouillés avec des déchets de jardins de type “feuilles mortes”, broyats, qui sont secs et durs.

4. Utiliser ces feuilles pour couvrir le potager

Elles feront aussi une excellente couverture pour le potager et les zones sans couverture végétale. Cela permettra ainsi de protéger la terre des intempéries et aussi aux micro-organismes de continuer à passer l’hiver.

5. Les utiliser comme paillis au pied des arbres

Les feuilles mortes font des merveilles comme paillage : on les laisse en place au pied des arbres. Petit truc, si les feuilles sont très épaisses : châtaignier, chêne, magnolia, laurier, lierre… on peut aussi les broyer préalablement avec la tondeuse mulcheuse. On fait un tas de feuilles, ensuite on passe la tondeuse mulcheuse et on répartit ensuite les feuilles broyées en paillage.