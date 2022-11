Wallonie : lancement du plan "Grand Froid" adapté à la crise énergétique

Ainsi, une prime énergie est prévue pour les structures d’aide aux sans-abri et aux personnes fragilisées, à l’instar du soutien aux entreprises, selon un communiqué de la ministre PS. Les accueils de jour recevront également un soutien. Concrètement, une aide financière forfaitaire de 150 euros par place pour les abris de nuit et de 1.000 euros forfaitaires par accueil de jour sera octroyée pour leur permettre de faire face à l’augmentation de leurs dépenses énergétiques. Ces dernières seront liquidées d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, une nouvelle enveloppe de 10 millions d’euros sera mobilisée dans les prochaines semaines pour aider les personnes qui en ont besoin via les épiceries sociales, les restaurants sociaux, les CPAS, les associations qui confectionnent des colis, stockent, transforment et distribuent des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.

Au total, ce sont donc 11 millions d’euros qui seront octroyés pour fournir davantage d’aide alimentaire urgente et réduire les factures énergétiques des structures d’accueil de jour et de nuit, selon le communiqué ministériel.

Le Plan Grand Froid offre un accueil inconditionnel et permanent, sept jours sur sept et 24 heures sur 24, aux personnes en grande difficulté. En Wallonie, sept relais sociaux urbains (Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers) coordonnent les opérateurs de terrain dans le cadre de cette action.

"Peu importe les contextes, qu’il s’agisse d’accueil de jour ou de nuit, de distributions de repas, d’accès à des sanitaires ou à des services de santé, etc., chaque personne a le droit de pouvoir se loger, se nourrir, se soigner", souligne la ministre Morreale.