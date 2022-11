Chairy Tales : redonner à ses sièges une nouvelle histoire avec des tapisseries de récup'

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Anne Roubault-Teysseyre et Gaëtan Noël, de Sivry, ont reçu une bourse de la Chimay Wartoise pour se lancer. Ils sont maintenant basés à Composite, à Marcinelle. Et ils rénovent des sièges. Dit comme ça, pourquoi pas. Tout le monde a des chaises à rénover. Mais ici, avec Chairy Tales, ils proposent un concept bien à eux : utiliser des vieux canevas, des anciennes tapisseries, qui ont été faites à la main durant des centaines d’heures par des gens probablement décédés, pour les couvrir.

"On est amoureux des vieux canevas", explique le couple. "Niveau rendu, c’est un peu du PixelArt à la Minecraft, nous a-t-on dit un jour, et c’est vrai. Nous avons accumulé plus de 1 000 tapisseries qui permettent de faire des sièges uniques !"

Avec la Maison du Design de Mons, ils ont pu rénover des sièges design et/ou vintage. Ils fonctionnent aussi avec de la récup', "mais c’est évidemment ouvert à celles ou ceux qui ont des sièges chez eux qu’ils veulent rénover, que ça soit la salle à manger de la grand-mère ou le siège d’un designer", détaille Anne. "La tapisserie, ça a l’avantage non seulement d’être unique – je les chine, je les achète chez Emmaüs ou on me les donne, mais c’est aussi super solide, ça ne bouge pas."

Les tapisseries sont lavées et installées sur les sièges, avec un nouveau rembourrage si nécessaire. "Je propose aussi des ateliers pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes, c’est une activité que je trouve très intéressante, et il y a possibilité de faire des teambuildings avec les chaises d’un bureau, par exemple, pour éviter les déchets et apprendre à se connaître en entreprise."

Chairy Tales: rénover ses sièges avec des tapisseries d'antan ©Chairy Tales

