Entourloop : une garde-robe partagée, "pour éviter d’acheter une robe 500 € et ne plus jamais la porter"

"L’idée, c’est de ne plus acheter de vêtements, que ce soit pour des évents ou du quotidien", explique Paola Ciambriello. Elle a fondé Entourloop : dans son grenier de Nalinnes, au sud de Charleroi, elle propose une garde-robe partagée. "Soit j’achète des vêtements de soirée d’occasion, soit des gens me les laissent et ils ont 30 % des locations."

Avec une aide de GoCircular, de la Région wallonne, elle a pu s’acheter une garde-robe de base. Enfin, "de base": des jeans sans additifs, des robes de soirée, des petits tops, des sacs à main recyclés. Il y en a pour tous les goûts, dit l’entrepreneuse.

Le principe est le suivant : "il faut commander une box, et on reçoit des vêtements qu’on peut porter durant un mois, pour un prix fixe. Il y a de quoi se changer selon l’humeur, la saison, les envies. Et puis on renvoie la box et on en prend une autre. Le tout est en upcycling, pour éviter de jeter. Et quand c’est troué, soit je les répare, soit j’utilise le tissu pour autre chose."