Hugo est écodesigner: "la durabilité et l'écologie doivent être une valeur dans le design"

Hugo Paternostre est carolo d'origine, mais a beaucoup travaillé notamment en Suisse. Parce que son job, Designer, n'est pas toujours très demandé par chez nous. "Ce qui m'intéresse, c'est l'éco-design. C'est à dire l'économie circulaire par le design. La durabilité et l'écologie ne sont pas des valeurs traditionnelles du secteur, mais c'est ce qui m'attire et j'y tiens", explique-t-il. "J'aimerais m'implanter en Wallonie, mais ce n'est pas encore dans notre mentalité, donc j'ai surtout travaillé en Suisse où c'est davantage présent."

Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'économie circulaire par le design? "Par exemple, un chocolatier suisse stagnait dans son business. Il a fait appel à moi. Premier point, viser un public "luxe" pouvait être une source de croissance pour lui. Ensuite, juste à côté de chez lui il y a des vignerons et de très nombreux chimistes. On sait que le chocolat et le vin sont un très bon mélange, et ce que je me suis attelé à faire avec lui, c'est un coffret luxueux de chocolats délicats au goût de vin, avec des arômes de pinot noir développés par les chimistes du coin, d'après les vins du coin, pour le chocolatier du coin. Et ça a cartonné, alors que tout ce beau monde qui ne se connaissait absolument pas sont géographiquement à trois kilomètres les uns des autres."