"Je veux aider les ASBL à parler au monde politique et participer au débat public"

Etairie, "société" en grec moderne, veut "aider les associations à parler au monde politique et à participer au débat public". Roméo Matsas propose de la consultance pour le monde associatif : "je veux les aider à se renforcer, les accompagner, et faire des analyses. Mes domaines de prédilection sont la diversité, l’égalité des genres et la biodiversité", indique-t-il.

Actif depuis plus 20 ans à l’international sur des questions d’égalité et de diversité, il a voulu mettre cette expérience à disposition des acteurices de terrain. "Souvent, leur boulot est très bon mais n’est pas toujours visible, ou alors il y a un manque de recul quand on a la tête dans le guidon. Or, l’associatif est extrêmement démocratique, c’est important que leur travail se voie au niveau de nos élus et de la population, et que la société participe."