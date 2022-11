Le Chien Vert : bientôt un bar culturel à craft beers, cafés de spécialité et softs maison à Charleroi ?

Imaginez entrer au Chien Vert : les meubles de récup, une ambiance jazz de la Nouvelle Orléans diffusée dans des haut-parleurs de qualité depuis un vinyle et ses "pop" caractéristiques. Vous vous attablez, et vous regardez autour de vous : le barman, Massimo, vous sourit avec ses tatouages et ses piercings. Exactement le type d’endroit où si vous revenez demain, il y aura peut-être un groupe qui jouera. La carte des boissons vous est proposée : plutôt un thé japonais pointu de dégustation, un café de spécialité torréfié par un artisan belge qui sélectionne ses grains directement sur un plateau du Guatemala, une bière "craft" d’une microbrasserie de Courcelles, ou bien un soft maison (fruits, limonade, kombucha) ?

"Je veux que ce soit le bar idéal pour se poser, pour travailler aussi avec un WiFi évidemment gratuit. Avec une ambiance musicale assurée par des K7 ou des vinyles, en musique de fond, assez pour profiter mais pas trop pour ne plus s’entendre ou savoir se concentrer. Et puis surtout… sans publicité !", explique Massimo Maieroni. "En gros, un endroit où on peut prendre le temps. J’espère organiser des jams, des petits concerts, des soirées avec un DJ aux vinyles. Que ça soit une ambiance jazzy ou de la techno de Cologne, ça sera pointu et précis, avec une sono de qualité."

Le rêve est là, la deadline aussi : printemps 2023. Aux dernières nouvelles, Massimo et sa partenaire cherchaient un lieu, "idéalement à la ville basse, près de la place de la Digue", avant d’aller signer un prêt à la banque.